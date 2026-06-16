У Польщі двох осіб взяли під варту у звʼязку з убивством російського художника
У Польщі затримали трьох осіб у зв’язку з убивством у місті Біла Підляська російського опозиційного художника Семьона Скрепецького, відомого своїми антипутінськими карикатурами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Двоє з цих осіб перебувають під вартою, одного відпустили на свободу.
Одним із затриманих є чоловік, який займається пасажирськими перевезеннями.
Слідчі повідомили, що досі не вдалося затримати особу, підозрювану у вбивстві.
До пошуків долучилися співробітники кримінального відділу воєводської поліції в Любліні.
Росіянина убили в понеділок, 15 червня, незадовго до 10:00. На вулиці Королеви Ядвіги невідомий зловмисник зробив кілька пострілів у бік перехожого.
Незважаючи на швидку допомогу з боку рятувальних служб, жертва померла на місці. Злочинець нібито зробив кілька пострілів з близької відстані, а потім вистрілив у чоловіка, який уже лежав на землі.
Жертвою виявився 44-річний громадянин Росії Семьон Скрепецький, автор антипутінських карикатур, який у 2021 році емігрував до Польщі.
Ще минулої п'ятниці художник брав участь в акції перед посольством Росії в Берліні. Він з'явився там з російським прапором, прив'язаним до штанів, та з картиною, на якій зображено Сталіна, що "годує" Путіна.
Нагадаємо, у 2024 році німецька поліція проводила розслідування після того, як матері російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи стало зле в Берліні.
Перед тим у Франції після жорстокого побиття і ножових поранень помер азербайджанський опозиційний діяч в екзилі Відаді Ісгандарлі, відомий жорсткою критикою азербайджанської влади.