У Польщі двох осіб взяли під варту у звʼязку з убивством російського художника

У Польщі затримали трьох осіб у зв’язку з убивством у місті Біла Підляська російського опозиційного художника Семьона Скрепецького, відомого своїми антипутінськими карикатурами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Двоє з цих осіб перебувають під вартою, одного відпустили на свободу.

Одним із затриманих є чоловік, який займається пасажирськими перевезеннями.

Слідчі повідомили, що досі не вдалося затримати особу, підозрювану у вбивстві.

До пошуків долучилися співробітники кримінального відділу воєводської поліції в Любліні.

Росіянина убили в понеділок, 15 червня, незадовго до 10:00. На вулиці Королеви Ядвіги невідомий зловмисник зробив кілька пострілів у бік перехожого.

Незважаючи на швидку допомогу з боку рятувальних служб, жертва померла на місці. Злочинець нібито зробив кілька пострілів з близької відстані, а потім вистрілив у чоловіка, який уже лежав на землі.

Жертвою виявився 44-річний громадянин Росії Семьон Скрепецький, автор антипутінських карикатур, який у 2021 році емігрував до Польщі.

Ще минулої п'ятниці художник брав участь в акції перед посольством Росії в Берліні. Він з'явився там з російським прапором, прив'язаним до штанів, та з картиною, на якій зображено Сталіна, що "годує" Путіна.

Нагадаємо, у 2024 році німецька поліція проводила розслідування після того, як матері російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи стало зле в Берліні.

Перед тим у Франції після жорстокого побиття і ножових поранень помер азербайджанський опозиційний діяч в екзилі Відаді Ісгандарлі, відомий жорсткою критикою азербайджанської влади.