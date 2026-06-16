Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство систем и ракет против баллистики

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

Об этом глава государства рассказал в аудиокомментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что получение Украиной новых средств ПВО стало одним из ключевых вопросов во время его общения с лидерами "Группы семи". Он подчеркнул, что поднимал эту тему и в его личном общении с президентом Трампом.

"Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", – сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к США с просьбой предоставить лицензии на производство систем ПВО Patriot, но ситуация не сдвинулась с места.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и с американскими партнерами относительно того, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способного сбивать баллистику.

Тогда же Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры с администрацией США по локализации производства ракет для Patriot именно в Украине.

В мае сообщалось, что Польша получила предварительное согласие Государственного департамента США на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot.