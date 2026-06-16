Трамп покритикував прем'єра Ізраїлю через Ліван

Президент США Дональд Трамп сказав про своє розчарування діями прем’єр-міністра Ізраїлю.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у вівторок.

Трамп заявив, що мав "чудові відносини" з Біньяміном Нетаньягу, але йому "треба бути відповідальнішим у питанні Лівану".

"Без мене не було б Ізраїлю, тому що жоден президент не хотів зробити те, що я зробив", – сказав він.

За останній час американський президент неодноразово критично висловлювався про прем’єра Ізраїлю, вважаючи, що через ізраїльські удари по "Хезболлі" на території Лівану США складніше домовитися з Іраном – у Тегерані наполягали, що будь-яка домовленість про припинення вогню має стосуватися також Лівану.

Публічно Нетаньягу уникає конфронтації з Трампом. Зокрема, у коментарях в понеділок він сказав, що "є випадки, коли вони з Трампом не однакової думки".

"Я відповідальний за безпекові інтереси Ізраїлю, і в цих питаннях потрібно діяти мудро", – сказав Нетаньягу.

Минулого тижня Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану той може опинитися в ізоляції.

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що за угодою Іран дозволить міжнародним ядерним інспекторам повернутися до країни .