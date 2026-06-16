Трамп покритиковал премьера Израиля из-за Ливана

Президент США Дональд Трамп сказал о своем разочаровании действиями премьер-министра Израиля.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ во вторник.

Трамп заявил, что имел "прекрасные отношения" с Биньямином Нетаньяху, но ему "надо быть ответственным в вопросе Ливана".

"Без меня не было бы Израиля, потому что ни один президент не хотел сделать то, что я сделал", – сказал он.

За последнее время американский президент неоднократно критически высказывался о премьере Израиля, считая, что из-за израильских ударов по "Хезболле" на территории Ливана США сложнее договориться с Ираном – в Тегеране настаивали, что любая договоренность о прекращении огня должна касаться также Ливана.

Публично Нетаньяху избегает конфронтации с Трампом. В частности, в комментариях в понедельник он сказал, что "есть случаи, когда они с Трампом не одинакового мнения".

"Я ответственен за интересы безопасности Израиля, и в этих вопросах нужно действовать мудро", – сказал Нетаньяху.

На прошлой неделе Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что в случае продолжения ударов по Ирану тот может оказаться в изоляции.

Напомним, вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что по соглашению Иран позволит международным ядерным инспекторам вернуться в страну.