ЗМІ зафіксували, як Зеленський та Макрон обговорюють плани поводження з Трампом

Президент України Володимир Зеленський по прибуттю на саміт G7 обговорював з французьким колегою Емманюелем Макроном плани дій щодо взаємодії з американським лідером Дональдом Трампом, уривки їхньої розмови зафіксував мікрофон камери.

На це звернуло увагу видання Politico, пише "Європейська правда".

Після того, як Макрон, який приймає саміт "Групи семи", вранці привітав Зеленського в Ев’яні, мікрофон камери записав уривок розмови між лідерами. У ній французький президент запитував, чи Зеленський домовився про двосторонню зустріч із Трампом. Відповідь українського президента звучала нерозбірливо. На це Макрон заявив, що організує зустріч президентів США та України.

Також він закликав свого колегу залишитися у Франції довше. Слід зазначити, що Трамп залишається в країні до вечора середи, аби взяти участь у святковій вечері у Версалі на запрошення Макрона.

На пропозицію французького президента Зеленський відповів, що йому "потрібно поїхати до Брюсселя 18-го", щоб взяти участь в засіданні Європейської Ради, де обговорюватиметься вступ України до ЄС.

Двоє лідерів також обговорювали засідання G7, на якому мали бути присутніми президенти США та України.

Розмова Макрона та Зеленського, яку записали камери, не розкрила жодних секретів. Однак це ще один приклад того, як європейські лідери ретельно координують свої контакти з Трампом, особливо коли йдеться про Україну.

Після того як американський президент достроково покинув тогорічний саміт G7 у Канаді через напруженість між Іраном та Ізраїлем, на Макрона чиниться тиск, щоб він підтримував активність президента США, аби той знову не зник до завершення зустрічі. З цією метою президент Франції запросив Трампа на вечерю в середу ввечері до Версальського палацу на святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, і зазначив, що знову зустрінеться з ним пізніше у вівторок.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Раніше видання The Kyiv Independent повідомило, що Зеленський, Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.