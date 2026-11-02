Сина норвезької королеви можуть звільнити з-під варти до розгляду апеляції

У понеділок, 2 листопада, норвезький районний суд ухвалив рішення, згідно з яким син королеви Норвегії Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі може бути звільнений з-під варти та позбавлений електронного браслета на щиколотці на час очікування розгляду апеляції щодо його засудження за зґвалтування.

Про це йдеться у відповідному рішенні, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві наголосили, що рішення суду про те, що Хойбі можуть звільнити з-під варти, а також позбавити електронного браслета на щиколотці на час очікування розгляду апеляції, має бути перевірене судом вищої інстанції, перш ніж воно набере чинності, і може бути скасоване.

Хойбі перебуває під вартою з 1 лютого. Із середини червня він утримується під домашнім арештом з електронним браслетом. Рішення про продовження запобіжного заходу суд обґрунтував ризиком повторного вчинення злочину.

15 червня син тоді ще кронпринцеси Норвегії був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також у домашньому насильстві та інших злочинах і засуджений до чотирьох років ув’язнення.

Вирок було винесено в складних особистих обставинах для Метте-Маріт, матері Хойбі, яку того місяця внесли до національного списку на пересадку легенів, оскільки її стан здоров’я суттєво погіршився.

Як відомо, ця справа разом із фактами спілкування Метте-Маріт із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном стала значним репутаційним ударом для королівської родини.

Детальніше на цю тему – у статті Кінець монархії? Як дружба принцеси з Епштейном може змінити систему влади у Норвегії.