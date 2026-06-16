СМИ зафиксировали, как Зеленский и Макрон обсуждают планы поведения с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии на саммит G7 обсуждал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном планы действий по взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом; отрывки их разговора зафиксировал микрофон камеры.

На это обратило внимание издание Politico, пишет "Европейская правда".

После того как Макрон, принимающий саммит "Группы семи", утром поприветствовал Зеленского в Эвиане, микрофон камеры записал отрывок разговора между лидерами. В нём французский президент спрашивал, договорился ли Зеленский о двусторонней встрече с Трампом. Ответ украинского президента прозвучал неразборчиво. На это Макрон заявил, что организует встречу президентов США и Украины.

Также он призвал своего коллегу остаться во Франции подольше. Следует отметить, что Трамп остается в стране до вечера среды, чтобы принять участие в праздничном ужине в Версале по приглашению Макрона.

На предложение французского президента Зеленский ответил, что ему "нужно поехать в Брюссель 18-го", чтобы принять участие в заседании Европейского совета, где будет обсуждаться вступление Украины в ЕС.

Оба лидера также обсуждали саммит "Большой семерки", на котором должны были присутствовать президенты США и Украины.

Беседа Макрона и Зеленского, запечатленная камерами, не раскрыла никаких секретов. Однако это еще один пример того, как европейские лидеры тщательно координируют свои контакты с Трампом, особенно когда речь идет об Украине.

После того как американский президент досрочно покинул прошлогодний саммит "Большой семерки" в Канаде из-за напряженности между Ираном и Израилем, на Макрона оказывается давление, чтобы он поддерживал активность президента США, с тем чтобы тот снова не исчез до завершения встречи. С этой целью президент Франции пригласил Трампа на ужин в среду вечером в Версальский дворец на празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, и отметил, что снова встретится с ним позже во вторник.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.