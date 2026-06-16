ЗМІ: кільком євродепутатам загрожують санкції Європарламенту за поїздку до Петербурга

Кільком євродепутатам, серед яких скандальна Діані Шошоаке з Румунії, загрожують санкції у Європарламенті за їхню поїздку на Петербурзький міжнародний економічний форум за участі очільника Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Luxemburger Wort та Digi24.

Редакція люксембурзького видання має у своєму розпорядженні лист президентки Європарламенту Роберти Метсоли до дисциплінарного комітету, у якому вона закликає перевірити поведінку люксембурзького євродепутата Фернана Картайзера у зв’язку з його поїздкою до Петербурга.

Метсола закликає з’ясувати, чи поведінка Картайзера "чи інших євродепутатів, яких це стосується" відповідала правилам Європарламенту.

Серед іншого, вона привернула увагу до так званої "декларації", яку той привіз до Петербурга нібито від імені депутатів Європарламенту, хоча під нею не було підписів. Там йдеться про "перспективи відновлення відносин між ЄС та Росією" і не згадується про триваючу війну РФ проти України.

"Документ містить заяви, що є причиною для серйозного занепокоєння. Зокрема, це може створити враження про наявність непрямого каналу комунікації між Європарламентом і Держдумою РФ", – зауважує президентка Європарламенту.

Метсола також звернула увагу на те, що Картайзер не повідомляв про усі зустрічі з представниками офіційних органів третіх країн, та зауважила, що євродепутати зобов’язані повідомляти Європарламенту про участь у заходах, коли витрати на логістику оплачує третя сторона.

Якщо комітет дійде висновку про те, що дії Картайзера були порушеннями кодексу поведінки, йому загрожують санкції у вигляді штрафу чи заборони представляти Європарламент за кордоном.

Політик заявив, що дізнався про ситуацію з преси та що йому "немає чого приховувати" і він "пишається" своєю діяльністю.

Приблизно рік тому Фернан Картайзер їздив до Москви говорити "про мир і права людини". На той час він ще входив до групи "Європейські консерватори і реформісти", після поїздки його вигнали з неї.

Румунське Digi24 повідомляє, що ідентичне розслідування комітету загрожує одіозній Діані Шошоаке, обговорення з цього приводу нібито може відбутися наступного тижня.

Шошоаке на запит про коментар заявила, що не бачить причин ініціювати якесь розслідування проти неї, оскільки вона здійснила поїздку за власні кошти.

"Це було б безпідставно. Росія не є "забороненою країною", і ніхто не може заборонити нам їздити туди і на міжнародні майданчики. Доки я не використовую європейські кошти і це не оплачує Росія, причин для розслідування проти мене немає", – заявила Діана Шошоаке.

В МЗС Румунії раніше розкритикували появу Шошоаке на форумі у Петербурзі.

Нагадаємо, у квітні Європарламент зняв депутатський імунітет із Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй висувають низку звинувачень.