СМИ: нескольким евродепутатам грозят санкции Европарламента за поездку в Петербург

Нескольким евродепутатам, среди которых скандальная Диане Шошоаке из Румынии, грозят санкции в Европарламенте за их поездку на Петербургский международный экономический форум с участием главы Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Luxemburger Wort и Digi24.

Редакция люксембургского издания располагает письмом президента Европарламента Роберты Метсолы в дисциплинарный комитет, в котором она призывает проверить поведение люксембургского евродепутата Фернана Картайзера в связи с его поездкой в Петербург.

Метсола призывает выяснить, соответствовало ли поведение Картайзера "или других евродепутатов, которых это касается" правилам Европарламента.

Среди прочего, она привлекла внимание к так называемой "декларации", которую тот привез в Петербург якобы от имени депутатов Европарламента, хотя под ней не было подписей. Там говорится о "перспективах восстановления отношений между ЕС и Россией" и не упоминается о продолжающейся войне РФ против Украины.

"Документ содержит заявления, которые являются причиной для серьезного беспокойства. В частности, это может создать впечатление о наличии непрямого канала коммуникации между Европарламентом и Госдумой РФ", – отмечает президент Европарламента.

Метсола также обратила внимание на то, что Картайзер не сообщал обо всех встречах с представителями официальных органов третьих стран, и отметила, что евродепутаты обязаны сообщать Европарламенту об участии в мероприятиях, когда расходы на логистику оплачивает третья сторона.

Если комитет придет к выводу о том, что действия Картайзера были нарушениями кодекса поведения, ему грозят санкции в виде штрафа или запрета представлять Европарламент в международных поездках.

Политик заявил, что узнал о ситуации из прессы и что ему "нечего скрывать" и он "гордится" своей деятельностью.

Примерно год назад Фернан Картайзер ездил в Москву говорить "о мире и правах человека". В то время он еще входил в группу "Европейские консерваторы и реформисты", после поездки его выгнали из нее.

Румынское Digi24 сообщает, что идентичное расследование комитета грозит одиозной Диане Шошоакэ, обсуждение по этому поводу якобы может состояться на следующей неделе.

Шошоаке на запрос о комментарии заявила, что не видит причин инициировать какое-то расследование против нее, поскольку она совершила поездку за собственные средства.

"Это было бы безосновательно. Россия не является "запрещенной страной", и никто не может запретить нам ездить туда и на международные площадки. Пока я не использую европейские средства и это не оплачивает Россия, причин для расследования против меня нет", – заявила Диана Шошоаке.

В МИД Румынии ранее раскритиковали появление Шошоакэ на форуме в Петербурге.

Напомним, в апреле Европарламент снял депутатский иммунитет с Шошоакэ по ходатайству Румынии, где ей выдвигают ряд обвинений.