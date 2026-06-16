Уряд Польщі схвалив постанову, яка дозволяє розпочати процес створення бази США в країні

Уряд Польщі у вівторок схвалив постанову, яка відкриває формальний процес створення постійної бази військ США на території країни.

Про це повідомили в пресслужбі польського уряду, пише "Європейська правда".

Урядовці схвалили спеціальну постанову, яка уповноважує міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша вжити заходів щодо створення в Польщі постійної військової бази для американських військовослужбовців. Йдеться, зокрема, про підготовку пропозицій щодо місця розташування бази, необхідної інфраструктури, витрат на реалізацію проєкту та джерел його фінансування.

Сам міністр привітав це рішення. У заяві на платформі X, Косіняк-Камиш написав, що його уповноважили вести переговори з американською стороною, а також координувати підготовку необхідної інфраструктури та логістичної підтримки.

"Це ще один крок, що зміцнює стратегічну присутність Сполучених Штатів у Польщі", – написав очільник Міноборони.

3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За даними Financial Times, США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. За словами джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку.