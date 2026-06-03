Поляки розділилися у думках щодо потенційного створення нової бази США у Польщі

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Radio ZET, результати якого опублікував Onet, передає "Європейська правда".

В опитуванні респондентів запитали про те, чи варто створити ще одну американську військову базу в Польщі.

Позитивну відповідь дали 44,1% респондентів, з них 20,7% – "точно так", а 23,4% – "скоріше так".

40,9% опитаних висловилися проти нової військової бази США: 25,6% відповіли "ймовірно ні", 15,3% – "точно ні".

Ще 15% респондентів не мають думки з цього питання.

Загальнонаціональне опитування провели за допомогою стандартизованих комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) 22-23 травня на репрезентативній вибірці з 1067 осіб.

Наразі близько 10 000 американських солдатів розміщені в Польщі у двох формах: постійній та ротаційній. Серед солдатів, які перебувають в країні постійно, є особовий склад так званої бази протиракетного щита в Редзіково, передового командування 5-го армійського корпусу США в Познані, познанського гарнізону та бази Повідз.

В рамках ротаційної присутності американських військ у Польщі розміщена бронетанкова бойова група, підрозділи якої розгорнуті переважно на заході країни.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За даними Financial Times, США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки. За словами джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку.