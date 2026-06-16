Правительство Польши одобрило постановление, позволяющее начать процесс создания базы США в стране

Правительство Польши во вторник одобрило постановление, которое запускает формальный процесс создания постоянной базы войск США на территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства, пишет "Европейская правда".

Члены правительства одобрили специальное постановление, уполномочивающее министра обороны Владислава Косиняка-Камиша принять меры по созданию в Польше постоянной военной базы для американских военнослужащих. Речь идет, в частности, о подготовке предложений относительно места расположения базы, необходимой инфраструктуры, затрат на реализацию проекта и источников его финансирования.

Сам министр приветствовал это решение. В заявлении на платформе X Косиняк-Камыш написал, что его уполномочили вести переговоры с американской стороной, а также координировать подготовку необходимой инфраструктуры и логистической поддержки.

"Это еще один шаг, укрепляющий стратегическое присутствие Соединенных Штатов в Польше", – написал глава Минобороны.

3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, тогда как 40,9% высказываются против этой идеи.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

По данным Financial Times, США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем числе европейских стран-членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности. По словам источников, страны на восточном фланге НАТО, в частности Польша и некоторые страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.