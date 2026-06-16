Зеленский предположил, что в среду снова встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в среду, 17 июня, проведет еще одну двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает "Суспильне".

Отвечая на вопрос о планах провести еще одну встречу с президентом США, Зеленский заявил, что американская и украинская команды продолжат встречаться в течение суток.

"Наши команды в течение суток будут встречаться на разных уровнях. Есть много важных технических встреч", – сказал Зеленский.

"Я думаю, завтра еще встретимся с президентом (Трампом – ред.) отдельно", – заявил украинский президент.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, и отметил, что снова встретится с ним позже во вторник.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

Издание The Kyiv Independent также сообщило, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.