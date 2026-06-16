Мерц уверен, что Трамп разделяет позицию европейцев по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм в связи с тем, что, по его мнению, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп пришли к общей позиции по поводу войны в Украине.

Об этом Мерц заявил на пресс-конференции в кулуарах саммита G7, его цитирует 20 Minuten, пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии убежден, что европейцы и президент США в будущем будут еще теснее сотрудничать в мирных усилиях по прекращению войны в Украине, чем раньше.

"То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", – заявил Мерц журналистам в кулуарах саммита "Группы семи" во французском Эвяне.

Чиновник отметил, что европейские лидеры подробно обсудили с американским президентом следующие шаги и возможные дальнейшие санкции против России. Это, по словам Мерца, вселяет "определенную долю оптимизма в отношении того, что мы, европейцы и американцы, теперь вместе приложим все усилия, чтобы положить конец войне".

Канцлер отметил, что лидеры согласились с тем, что необходимо и в дальнейшем усиливать поддержку Киева и одновременно увеличивать давление на Москву, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

На вопрос, дал ли Трамп обещание, что поддержит новые санкции против России и что европейцы в будущем будут сидеть за столом переговоров о прекращении войны, Мерц ответил, что это не ставилось под сомнение.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Москва не сможет выиграть войну военным путем. Кроме того, по словам Мерца, российская экономика страдает от войны и санкций, что "открывает шанс на мир".

Как отметил глава правительства Германии, президент США "постепенно открывается для такой оценки ситуации и вместе с нами сейчас ищет путь к прекращению этой войны".

Как сообщали СМИ, лидеры "Группы семи" на саммите во французском Эвиане договорились усилить давление на Россию, введя новые санкции в отношении экспорта нефти и газа с целью перекрыть источники финансирования военных действий Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все страны "Группы семи" не видят желания России закончить войну и считают, что заставить её к переговорам следует с помощью санкций.

Между тем президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, что не будет продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, вызванный войной в Иране.