У Литві хочуть спростити позбавлення депутатів недоторканності

Литовський Сейм розгляне проєкт поправки до конституції, який передбачає спрощення процедури позбавлення депутатської недоторканості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У першому читанні за проєкт поправки до конституції, внесений консерватором Юргісом Размою, проголосували 50 депутатів Сейму, 11 проголосували проти, а 32 утрималися.

Ініціативу розглянуть у комітеті Сейму з питань права та правопорядку, а потім її повторно обговорюватимуть на пленарному засіданні під час осінньої сесії.

Якщо Сейм схвалить це рішення, то в литовській конституції з’явиться нове положення, яке передбачатиме, що згода Сейму на притягнення депутата до кримінальної відповідальності не є обов’язковою, якщо у встановленому Статутом порядку щодо конкретного випадку депутат висловлює свою письмову згоду на притягнення до кримінальної відповідальності.

"Таким чином, ми уникнемо всіляких скарг, заяв "за" та "проти" з трибуни Сейму. Як і всі громадяни, депутат Сейму дасть згоду, і правоохоронні органи зможуть виконувати свою роботу", – сказав Разма, представляючи проєкт.

За його словами, ухвалення поправки дозволило б уникнути безглуздих ситуацій, коли депутат погоджується на притягнення до кримінальної відповідальності, але Сейм не дає на це своєї згоди.

"Виникає парадоксальна ситуація, коли сам депутат Сейму просить зняти з себе імунітет, але в Сеймі недостатньо голосів для офіційного оформлення цього", – сказав Разма.

Згідно з чинною статтею 62 литовської конституції, депутата не можна притягнути до кримінальної відповідальності, заарештувати або піддати будь-яким іншим обмеженням свободи без згоди парламенту.

Нагадаємо, у квітні Сейм Литви проголосував за позбавлення колишнього прем'єр-міністра та ексспікера Саулюса Скверняліса імунітету, оскільки прокуратура висунула йому звинувачення у хабарництві.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.