В Литве хотят упростить лишение депутатов неприкосновенности

Литовский Сейм рассмотрит проект поправки к конституции, который предусматривает упрощение процедуры лишения депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В первом чтении за проект поправки в конституцию, внесенный консерватором Юргисом Размой, проголосовали 50 депутатов Сейма, 11 проголосовали против, а 32 воздержались.

Инициативу рассмотрят в комитете Сейма по вопросам права и правопорядка, а затем ее повторно будут обсуждать на пленарном заседании во время осенней сессии.

Если Сейм примет это решение, то в литовской конституции появится новое положение, которое будет предусматривать, что согласие Сейма на привлечение депутата к уголовной ответственности не является обязательным, если в установленном Уставом порядке по конкретному случаю депутат выражает свое письменное согласие на привлечение к уголовной ответственности.

"Таким образом, мы избежим всевозможных жалоб, заявлений "за" и "против" с трибуны Сейма. Как и все граждане, депутат Сейма даст согласие, и правоохранительные органы смогут выполнять свою работу", – сказал Разма, представляя проект.

По его словам, принятие поправки позволило бы избежать нелепых ситуаций, когда депутат соглашается на привлечение к уголовной ответственности, но Сейм не дает на это своего согласия.

"Возникает парадоксальная ситуация, когда сам депутат Сейма просит снять с себя иммунитет, но в Сейме недостаточно голосов для официального оформления этого", – сказал Разма.

Согласно действующей статье 62 литовской конституции, депутата нельзя привлечь к уголовной ответственности, арестовать или подвергнуть любым другим ограничениям свободы без согласия парламента.

Напомним, в апреле Сейм Литвы проголосовал за лишение бывшего премьер-министра и экс-спикера Саулюса Сквернялиса иммунитета, поскольку прокуратура выдвинула ему обвинения во взяточничестве.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.