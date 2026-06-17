"VIP-прохід": у Трампа міркують, як переконати більше танкерів пройти через Ормузьку протоку

Посадовці адміністрації Трампа обговорюють ідеї, як відновити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку, зокрема план, який передбачає надання військово-морського супроводу за плату – своєрідного "VIP-пропуску" для проходу через цей водний шлях.

Про це виданню Politico повідомили троє осіб, обізнаних із переговорами, пише "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп і керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз закликали запропонувати ідеї, які переконали б судновласників піти на ризик і відновити транзит через протоку на тлі того, як Сполучені Штати та Іран продовжують мирні переговори, повідомили двоє представників енергетичної галузі, знайомих із перебігом обговорень.

Дискусії наразі зосереджені на тому, як переконати страхові компанії знову надавати покриття для проходу через водний шлях, де Іран уже здійснював успішні атаки на судна.

"Президент і С’юзі прямо наказали їм щось придумати", – сказав один зі співрозмовників, якому надали анонімність через приватний характер переговорів.

"За незначними винятками, практично кожен прохід (через Ормузьку протоку) порушує умови страхових полісів. Тож що можна зробити, аби прискорити повернення страхового покриття?" – додав він.

Жодна з обговорюваних ідей поки не була остаточно погоджена, кажуть джерела.

Ці дискусії відбуваються на тлі того, що трохи менше ніж 500 суден, зокрема 220 нафтових танкерів, залишаються пришвартованими в Перській затоці біля Ормузької протоки, за даними аналітичної компанії Kpler.

США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який окреслює питання для переговорів у найближчі місяці, однак рух суден залишається значною мірою паралізованим, оскільки судновласники побоюються, що крихкий мир може зірватися.

Атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці у відповідь на удари США та Ізраїлю по країні фактично перетворили цей водний шлях на величезну стоянку для кораблів. Збої в торгівлі нафтою спричинили стрибок цін на пальне, що стало політичною проблемою для Білого дому та республіканців напередодні виборів у листопаді, які можуть визначити контроль над Конгресом.

Нагадаємо, 16 червня Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Увечері 15 червня Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.