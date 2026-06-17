"VIP-проход": у Трампа рассуждают, как убедить больше танкеров пройти через Ормузский пролив

Чиновники администрации Трампа обсуждают идеи, как возобновить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, в частности план, который предусматривает предоставление военно-морского сопровождения за плату – своеобразного "VIP-пропуска" для прохода через этот водный путь.

Об этом изданию Politico сообщили три человека, знакомых с переговорами, пишет "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали предложить идеи, которые убедили бы судовладельцев пойти на риск и восстановить транзит через пролив на фоне того, как Соединенные Штаты и Иран продолжают мирные переговоры, сообщили двое представителей энергетической отрасли, знакомых с ходом обсуждений.

Дискуссии сейчас сосредоточены на том, как убедить страховые компании снова предоставлять покрытие для прохода через водный путь, где Иран уже совершал успешные атаки на суда.

"Президент и Сьюзи прямо приказали им что-то придумать", – сказал один из собеседников, которому предоставили анонимность из-за частного характера переговоров.

"За незначительными исключениями, практически каждый проход (через Ормузский пролив) нарушает условия страховых полисов. Так что можно сделать, чтобы ускорить возвращение страхового покрытия?" – добавил он.

Ни одна из обсуждаемых идей пока не была окончательно согласована, говорят источники.

Эти дискуссии происходят на фоне того, что чуть менее 500 судов, в том числе 220 нефтяных танкеров, остаются пришвартованными в Персидском заливе возле Ормузского пролива, по данным аналитической компании Kpler.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет вопросы для переговоров в ближайшие месяцы, однако движение судов остается в значительной степени парализованным, поскольку судовладельцы опасаются, что хрупкий мир может сорваться.

Атаки Ирана на суда в Ормузском проливе в ответ на удары США и Израиля по стране фактически превратили этот водный путь в огромную стоянку для кораблей. Сбои в торговле нефтью вызвали скачок цен на топливо, что стало политической проблемой для Белого дома и республиканцев накануне ноябрьских выборов, которые могут определить контроль над Конгрессом.

Напомним, 16 июня Трамп заявил, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.

Вечером 15 июня Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.