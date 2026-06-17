Мадьяр анонсировал расследование по захвату средств Ощадбанка

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр сообщил, что в Венгрии будет проведено расследование в связи с действиями отдельных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Об этом Мадьяр сообщил в соцсети Х в среду, пишет "Европейская правда".

Украина неоднократно настаивала на необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб.

"Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое". Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом", – написал в связи с делом Мадьяр.

Ранее Мадьяр возмутился результатами расследования венгерских СМИ, которое подтвердило, что его предшественник, Виктор Орбан, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте. Это произошло после того, как партия Виктора Орбана "Фидес" проиграла на выборах.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" отмечал, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".