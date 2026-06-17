Зеленський розповів про головний результат саміту G7 для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що найголовнішим результатом саміту лідерів G7 у Франції стала домовленість про посилення української протиповітряної оборони.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Він також анонсував нові кроки для тиску на Росію за розв’язану нею повномасштабну агресію.

"Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна та її партнери мають "спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них".

"Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України", – резюмував президент.

Нагадаємо, у заяві за підсумками саміту лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Коментуючи цю заяву, глава МЗС Андрій Сибіга відзначив позитивну зміну тону і оцінок в заяві лідерів G7 щодо України.