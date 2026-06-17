Зеленский рассказал о главном результате саммита G7 для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным результатом саммита лидеров G7 во Франции стала договоренность об усилении украинской противовоздушной обороны.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Он также анонсировал новые шаги по оказанию давления на Россию в связи с развязанной ею полномасштабной агрессией.

"Саммит G7 во Франции принес важные результаты для Украины. Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО. Будут предприняты новые шаги для оказания давления на Россию из-за войны, давления ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей обороны и энергетической устойчивости", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина и ее партнеры имеют "общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них".

"Наше глобальное единство реально уменьшает возможность России продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины", – резюмировал президент.

Напомним, в заявлении по итогам саммита лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Комментируя это заявление, глава МИД Андрей Сибига отметил позитивное изменение тона и оценок в заявлении лидеров G7 в отношении Украины.