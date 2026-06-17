В Эстонии официально определили дату выборов президента

Спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар по предложению президента Алара Кариса созывает 2 сентября внеочередную сессию для выборов нового президента Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Действующий президент Алар Карис пообещал обнародовать свое решение, будет ли он баллотироваться, 25 июня.

Президента в Эстонии избирает парламент. Право выдвижения кандидата принадлежит по меньшей мере одной пятой части состава Рийгикогу (21 депутат).

Избранным признается кандидат, за которого проголосует большинство в две трети состава парламента (не менее 68 депутатов).

Между тем оппозиционные Центристская и Консервативная народная партия (EKRE) подали в парламент законопроект, который, в случае его принятия, будет предусматривать введение прямых президентских выборов в стране.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что не будет претендовать на должность президента Эстонии, поскольку считает, что не подходит для этой должности.

Алар Карис ранее допускал, что, вероятно, не будет участвовать в выборах на второй срок.