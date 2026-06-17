Рютте напомнил, кто начал войну, комментируя удары Украины по территории РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает, что Украина должна сдерживать себя в ударах по территории РФ ради вероятных "мирных переговоров", а также подчеркнул, что именно Москва начала войну.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Журналистка российского СМИ The Breakfast Show, что вещает из Литвы, спросила у Рютте, чего хочет НАТО: "чтобы Украина продолжала давление или сдерживалась ради переговоров" для завершения войны, которую начала Россия.

В ответ Рютте напомнил о причинах, по которым Украина продолжает борьбу.

"Начнем с ответа на вопрос, почему Украина это делает. Это потому, что 24 февраля 2022 года Украина столкнулась с Россией, которая начала полномасштабное вторжение. Конечно, еще в 2014 году Россия начала войну, захватив Крым. Это было неспровоцировано, абсолютно безрассудно, и, конечно, Украина имеет право защищаться", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что задача союзников заключается в том, чтобы Украина получала все необходимое для сохранения своих позиций и дальнейшей защиты от российской агрессии.

"Я думаю, что заявление G7, подписанное вчера всеми присутствующими главами государств и правительств в прекрасном французском городке, очень четко это подтверждает. Поэтому я просто обращусь к этому заявлению – оно дает необходимую ясность относительно нашей общей позиции", – добавил Рютте.

Напомним, в заявлении по итогам саммита лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Комментируя это заявление, глава МИД Андрей Сибига отметил позитивное изменение тона и оценок в заявлении лидеров G7 в отношении Украины.

А президент Владимир Зеленский заявил, что самым главным результатом саммита лидеров G7 во Франции стала договоренность об усилении украинской противовоздушной обороны.