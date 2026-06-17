В СМИ "слили" текст 14-пунктного меморандума между США и Ираном

Телеканал CNN опубликовал текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, состоящего из 14 пунктов и еще не обнародованного официально.

Текст опубликован на сайте телеканала, сообщает "Европейская правда".

Дипломат, ознакомившийся с текстом меморандума на саммите G7 во Франции на этой неделе, подтвердил его содержание, как и два других дипломатических источника, осведомленных о переговорах.

Согласно договоренности, США разрешат Ирану продавать нефть и нефтехимическую продукцию, а Тегеран сможет получить доступ к фонду развития в размере 300 млрд долларов, если в ходе дальнейших переговоров выполнит обязательства, связанные с ядерной программой.

Документ не содержит конкретных деталей относительно того, что произойдет с высокообогащенным ураном Ирана.

После подписания меморандума Иран пообещал немедленно принять меры для обеспечения возобновления в течение 30 дней движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно.

Американский чиновник сообщил CNN, что текст отражает соглашение, которое в воскресенье подписали в электронном виде президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Однако, учитывая секретность как со стороны США, так и со стороны Ирана в отношении формулировок, остается неясным, будет ли проект текста, предоставленный CNN, точно отражать формулировку окончательного документа, который должен быть подписан лично в пятницу в Швейцарии.

Также продолжается доработка технических деталей, поэтому формулировки еще могут измениться.

В беседе с CNN американские чиновники преуменьшили значение самого меморандума, назвав его "политическим документом", который не отражает важных непубличных обязательств, взятых Ираном перед США, в частности в отношении будущей ядерной программы Тегерана.

Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim назвало версии проекта, просочившиеся в СМИ, неточными. Ранее агентство Bloomberg опубликовало свою версию проекта.

Меморандум о взаимопонимании должен быть официально подписан в пятницу, что откроет 60-дневный период для переговоров об окончательных условиях соглашения.

Напомним, 16 июня Трамп заявил, что в течение нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.

Вечером 15 июня Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.