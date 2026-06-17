В Європарламенті застерегли Грузію та Туреччину від відступу від демократії
Європейський парламент попередив Грузію та Туреччину про те, що відсутність реформ та продовження відступу від демократії перешкоджають євроінтеграції обох країн.
Про це повідомили в пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".
Євродепутати у середу схвалили дві резолюції щодо Грузії та Туреччини, у яких висловлюють застереження щодо стану демократії та верховенства права в цих країнах, що заважають їх вступу до ЄС.
У звіті щодо Грузії парламентарі висловлюють жаль з приводу того, що керівна партія "Грузинська мрія" не вжила жодних заходів для зміни негативних тенденцій. У резолюції наголошується, що взаємодія ЄС та держав-членів з грузинською владою має бути суворо обумовлена вжиттям ними відчутних кроків для зміни курсу "демократичного регресу, обмежень та запеклої антиєвропейської дезінформації в російському стилі".
У резолюції також зберігається попередня позиція Європарламенту щодо невизнання легітимності парламенту Грузії та призначеного ним президента.
У документі, який стосується Туреччини, йдеться про те, що Анкара втрачає вікно можливостей під час розширення ЄС через брак демократичних реформ.
Депутати Європарламенту закликають турецький уряд виправити недоліки у сферах верховенства права, прав людини, демократичних стандартів, свободи преси та інших основних свобод, а також поважати добросусідські відносини та міжнародне право. У документі висловлюється жаль з приводу того, що Анкара продовжує порушувати суверенні права держав-членів ЄС – Греції та Кіпру.
Водночас депутати визнають, що Туреччина залишається країною стратегічного та геополітичного значення і союзником по НАТО.
Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.
У Грузії, яка є формально залишається кандидатом на членство в ЄС, у 2024 році пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії, а також Європарламент.
Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Тбілісі критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".