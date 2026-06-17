В Европарламенте предостерегли Грузию и Турцию от отхода от демократии

Европейский парламент предупредил Грузию и Турцию о том, что отсутствие реформ и продолжение отступления от демократии препятствуют евроинтеграции обеих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты в среду одобрили две резолюции по Грузии и Турции, в которых выражают предостережения относительно состояния демократии и верховенства права в этих странах, мешающих их вступлению в ЕС.

В отчете по Грузии парламентарии выражают сожаление по поводу того, что правящая партия "Грузинская мечта" не приняла никаких мер для изменения негативных тенденций. В резолюции отмечается, что взаимодействие ЕС и государств-членов с грузинскими властями должно быть строго обусловлено принятием ими ощутимых шагов для изменения курса "демократического регресса, ограничений и ожесточенной антиевропейской дезинформации в российском стиле".

В резолюции также сохраняется предыдущая позиция Европарламента о непризнании легитимности парламента Грузии и назначенного им президента.

В документе, который касается Турции, говорится о том, что Анкара теряет окно возможностей при расширении ЕС из-за отсутствия демократических реформ.

Депутаты Европарламента призывают турецкое правительство исправить недостатки в сферах верховенства права, прав человека, демократических стандартов, свободы прессы и других основных свобод, а также уважать добрососедские отношения и международное право. В документе выражается сожаление по поводу того, что Анкара продолжает нарушать суверенные права государств-членов ЕС – Греции и Кипра.

В то же время депутаты признают, что Турция остается страной стратегического и геополитического значения и союзником по НАТО.

Напомним, Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако в 2016 процесс остановился. Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности беспокойства относительно прав человека, демократического управления и нерешенного спора относительно Кипра, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

В Грузии, которая формально остается кандидатом на членство в ЕС, в 2024 году прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии, а также Европарламент.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Тбилиси критикуют больше всего. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".