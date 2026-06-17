СМИ: европейские страны будут производить дальнобойные ракеты в Украине

Европейские страны из "Группы семи" будут производить не только системы противовоздушной обороны по лицензии в Украине, но и средства для дальнобойных ударов.

Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории. По словам источника, речь идет также о возможности изготавливать ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства глубокого поражения", – заявил дипломатический источник в кулуарах саммита G7.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал журналистам, что американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям для изготовления оружия в Украине.

"Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые имеют эти производственные мощности, включая европейские и украинские компании", – рассказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время общения с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и с американскими партнерами относительно того, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способного сбивать баллистику.