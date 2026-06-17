Премьер Латвии анонсировал новый вклад в инициативу по закупке оружия США для Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал дополнительный вклад его страны в инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Марком Рютте в Брюсселе, пишет корреспондент "Европейской правды".

Кулбергс заявил, что Латвия считает Украину своим партнером и нацией, которая защищает Европу от российской угрозы.

"Сегодня я проинформировал генерального секретаря, что Латвия дополнительно инвестирует 7 млн евро в программу PURL", – сказал он.

По словам премьера Латвии, страна уже внесла в целом 24 млн евро в эту инициативу.

Ранее министр обороны Федоров заявлял, что Украина получает более 90% средств против баллистических ракет через инициативу PURL.

СМИ писали, что Украина хочет получить от союзников дополнительные $20 млрд, чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над Россией.