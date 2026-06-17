СМИ: президент Евросовета установил непрямой канал коммуникации с Кремлем

Президент Европейского совета Антониу Кошта якобы на уровне своей команды установил контакт с Кремлем в попытке поспособствовать переговорам по завершению российско-украинской войны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам информированных собеседников, Кошта сконтактировал с Кремлем в попытках включиться в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны.

Его главный советник якобы уже имел два звонка с российскими чиновниками, приближенными к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем, говорит один из источников.

На запрос о комментарии по этому поводу ни пресс-секретарь президента Евросовета, ни представитель Кремля не предоставили комментариев.

В прошлом месяце Антониу Кошта отметил, что Европе нужно будет "в надлежащее время" начинать говорить с Россией об общих вопросах безопасности.

Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получила активного развития.

Также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.

Ранее неофициально сообщили, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.