У НАТО проаналізували вплив українських ударів по території Росії

У НАТО вважають, що українські удари по території Росії дедалі сильніше впливають на здатність Москви вести війну, порушуючи логістику, виводячи з ладу системи ППО та завдаючи шкоди енергетичній інфраструктурі.

Про це під час спілкування із журналістами розповів високопосадовець НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Представник НАТО заявив, що українська кампанія ударів по території Росії порушує її логістику, завдає шкоди енергетичній інфраструктурі, виводить з ладу системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції, підриває здатність Москви підтримувати наступальні операції та породжує невдоволення в російському суспільстві.

"Україна суттєво покращила свою здатність блокувати російські транспортні вузли в тилових районах за допомогою безпілотних літальних апаратів", – акцентував він.

За його словами, українські сили здатні вражати російські логістичні транспортні засоби на відстані до 200 км за лінією фронту, що може сприяти успішним локальним українським контрнаступам.

Він наголосив, що зараз Україна здатна завдавати серйозних втрат російським логістичним складам, протиповітряній обороні, енергетичній інфраструктурі на окупованих територіях та у прикордонних регіонах Росії.

"Тільки у травні, ймовірно, українськими безпілотними літальними апаратами було знищено понад 130 транспортних засобів логістичного забезпечення", – сказав високопосадовець НАТО.

Також писали, що в НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

Нещодавно розвідка Естонії заявила, що розвиток подій на полі бою у війні РФ проти України на початку червня характеризувався певним зменшенням військових дій.