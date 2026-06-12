Розвідка Естонії проаналізувала поточний стан справ на полі бою в Україні

Розвиток подій на полі бою у війні РФ проти України минулого тижня характеризувався певним зменшенням військових дій, зазначає розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Дані розвідцентру наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Одночасно через українські удари поглибилися проблеми в Криму та на інших окупованих територіях.

Розвідцентр зазначив, що на фронті в середньому фіксувалося близько 250 бойових зіткнень на добу. Це відповідає рівню інтенсивності бойових дій тритижневої давності. За тиждень РФ зайняла 15 квадратних кілометрів території України.

Найбільш інтенсивні бойові дії точилися на Покровському напрямку в Донецькій області та на напрямку Гуляйполя в Запорізькій області. За ними йшли Лиманський, Костянтинівський та Слов’янський напрямки в Донецькій області.

Минулого тижня підрозділи ЗС РФ просунулися на Слов'янському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках у Донецькій області, додав розвідцентр.

"Українські війська провели контратаки в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також зафіксовано деяке просування на Боровському напрямку в Харківській області та в західній частині Запорізької області", – йдеться у зведенні.

За даними розвідцентру, втрати ЗС РФ склали в середньому 1400 військовослужбовців на добу.

Розвідцентр повідомив, що ЗСУ продовжили інтенсивні удари середньої дальності по військових об'єктах та сполучних шляхах РФ на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту.

"За даними української сторони, за останні два тижні це дозволило скоротити обсяг військових перевезень по трасі Ростов-на-Дону – Сімферополь на 71%. Через часті атаки командувач російського угруповання військ "Схід" заборонив рух військових вантажів цією трасою, а також маршрутом Керч – Севастополь", – зазначив розвідцентр.

Українські удари середньої дальності змусили окупаційну владу Луганської області ввести тимчасові обмеження на рух цивільного транспорту на трасах Бєлгород – Маріуполь та Ростов-на-Дону – Сімферополь. Також було призупинено рух приміських поїздів на чотирьох ділянках залізниці.

Розвідцентр пояснив, що через українські атаки в Криму діють обмеження на продаж пального приватним особам. Також скоротилася кількість громадського транспорту, що обслуговує населення.

Розвідцентр додав, що Міністерство енергетики РФ було змушене визнати, що українські атаки на об’єкти нафтової промисловості призвели до труднощів із постачанням палива в низці південних регіонів країни.

Глава розвідки Естонії заявив, що правитель РФ опиняється перед "складним вибором" через поточну ситуацію у війні проти України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.