В НАТО проанализировали последствия украинских ударов по территории России

В НАТО считают, что украинские удары по территории России всё сильнее сказываются на способности Москвы вести войну, нарушая логистику, выводя из строя системы ПВО и нанося ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом в беседе с журналистами рассказал высокопоставленный представитель НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Представитель НАТО заявил, что украинская кампания по нанесению ударов по территории России нарушает её логистику, наносит ущерб энергетической инфраструктуре, выводит из строя системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции, подрывает способность Москвы поддерживать наступательные операции и порождает недовольство в российском обществе.

"Украина существенно улучшила свою способность блокировать российские транспортные узлы в тыловых районах с помощью беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнул он.

По его словам, украинские силы способны поражать российские логистические транспортные средства на расстоянии до 200 км за линией фронта, что, по его оценке, может способствовать успешным локальным украинским контрнаступлениям.

Он подчеркнул, что сейчас Украина способна наносить серьезные потери российским логистическим складам, противовоздушной обороне, энергетической инфраструктуре на оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

"Только в мае, по всей вероятности, украинскими беспилотными летательными аппаратами было уничтожено более 130 транспортных средств логистического обеспечения", – сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Также сообщалось, что в НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что её потери в живой силе превышают 1,4 млн военнослужащих.

Недавно разведка Эстонии заявила, что развитие событий на поле боя в войне РФ против Украины в начале июня характеризовалось определённым сокращением военных действий.