Німеччина повернула Польщі низку експонатів, викрадених під час нацистської окупації

Німеччина повернула Польщі низку музейних експонатів, вивезених з країни під час нацистської окупації.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Уряд Німеччини повернув Польщі більше десятка експонатів, які вивезли з польських музеїв під час нацистської окупації.

Зокрема, це манускрипт XIV століття, золоте кільце з діамантом, датоване XVI сторіччям, а також 11 мініатюрних залізничних моделей з колекції Варшавського транспортного музею.

Передання експонатів відбулося до 35-ї річниці польсько-німецької угоди про добросусідство від 1991 року.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль зазначив, що це прояв взаємної поваги та відповідальності Німеччини; державний міністр з питань культури Вольфрам Ваймер назвав повернення експонатів "важливим жестом визнання історичної несправедливості".

В уряді додали, що розглянуть подальші запити Польщі на повернення культурних експонатів та продовжуватимуть співпрацю у питанні пошуку об’єктів, викрадених за часів нацистської окупації Польщі.

Торік Німеччина повернула Польщі вивезені архіви і голову святого.

Тим часом національний архів Латвії передав Україні комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії.