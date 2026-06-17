У НАТО проаналізували ефективність української ППО у боротьбі з балістикою

У НАТО проаналізували ефективність української протиповітряної оборони під час російських авіаударів балістикою.

Про це під час спілкування із журналістами розповів високопосадовець НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Високопосадовець НАТО заявив, що лише у травні Росія запустила близько 8150 дронів та 211 ракет.

"Київ залишався головною ціллю разом із Харковом. Росія запускає більші й щільніші комплекси дронів одночасно з кількох напрямків", – сказав він.

За словами посадовця, з усіх російських цілей, випущених у травні, приблизно 55% ракет і 90% безпілотників було перехоплено, або "вони з інших причин не досягли своїх цілей". Втім, за даними НАТО, Україна "перехопила лише 17% балістичних ракет".

Він зазначив, що Україна й надалі зіштовхується зі значними труднощами, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Тоді ж Зеленський підкреслив, що тривають перемовини з адміністрацією США щодо локалізації виробництва ракет для Patriot саме в Україні.