В НАТО проанализировали эффективность украинской ПВО в борьбе с баллистическими ракетами

В НАТО проанализировали эффективность украинской противовоздушной обороны во время российских авиаударов с применением баллистических ракет.

Об этом в беседе с журналистами рассказал высокопоставленный представитель НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что только в мае Россия запустила около 8150 дронов и 211 ракет.

"Киев оставался главной целью наряду с Харьковом. Россия запускает более крупные и плотные комплексы дронов одновременно с нескольких направлений", – сказал он.

По словам чиновника, из всех российских ракет, запущенных в мае, примерно 55% ракет и 90% беспилотников были перехвачены или "по другим причинам не достигли своих целей". Впрочем, по данным НАТО, Украина "перехватила лишь 17% баллистических ракет".

Он отметил, что Украина по-прежнему сталкивается со значительными трудностями, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с Трампом на полях саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Тогда же Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры с администрацией США о локализации производства ракет для Patriot именно в Украине.