Зеленский прибыл в Брюссель, где состоится саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский недавно приземлился в Брюсселе, где 18-19 июня состоится саммит ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов AirNavradar.

По данным сервиса, самолет президента Украины после саммита "Группы семи" с задержкой вылетел из Женевы около 19:00 17 июня по местному времени. Через полтора часа он приземлился возле Брюсселя на авиабазе Мелсброек.

Позже Зеленский подтвердил в своих соцсетях, что находится в Брюсселе, и рассказал, что на пути туда обсудил итоги саммита G7 с президентом Финляндии.

Напомним, президент США Дональд Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне сверхвысоких глобальных цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.

Также американский президент пообещал рассмотреть запрос Украины относительно лицензий на ПВО.