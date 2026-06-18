ЗМІ: на Трампа справили враження фото Києво-Печерської лаври після удару РФ

Під час саміту G7 у Франції президент України Володимир Зеленський показав Дональду Трампу фотографії охопленої вогнем Києво-Печерської лаври після російського удару.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповідають, що вигляд охоплених вогнем золотих куполів і руйнувань, завданих російським ударом, явно зворушив президента США.

Співрозмовники відчули, що втручання Зеленського, ймовірно, стало тим останнім поштовхом, який змусив Трампа рішучіше підтримати Україну у спільній декларації, ухваленій у середу.

"Я думаю, (він) був щиро зворушений", – сказав посадовець з однієї з країн G7.

Як зазначає видання, хоча фотографії демонстрував Зеленський, саме президент Франції Емманюель Макрон як господар саміту спланував цей хід і точно розрахував, який обрати підхід до американського лідера.

Хоча початково очікували, що саміт у Франції буде ледь не провальним, Макрон зрештою здійснив несподіваний прорив, переконавши Трампа й змусивши його взяти на себе зобов’язання щодо надання Києву більш значної військової підтримки.

Ця дипломатична перемога ґрунтувалася на багаторічній роботі над тим, як підлещуватися до Трампа та підлаштовуватись до його пріоритетів.

Коли справа дійшла до того, щоб схилити його на свій бік у питанні України, Макрон взяв на себе лідерство під час вечері в понеділок увечері, де вони адаптували свої висловлювання так, щоб вони перегукувалися з поглядом Трампа на світову політику сили, представляючи Україну як переможця, а Росію – як ту, що програла в останній фазі війни.

Під час вечері в понеділок із видом на Женевське озеро лідери G7, керуючись стратегічними міркуваннями, щедро хвалили угоду Трампа з Іраном.

"Вони всі разом пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, бо Росія… не може перетнути лінію фронту й навіть втрачає території. А Росія продовжує завдавати ударів по мирних жителях і святинях", – сказав один із європейських дипломатів.

Головне послання полягало в тому, що Москва впадає у відчай і завдає невибіркових ударів.

Дипломати зазначили, що, звісно, немає жодної гарантії, що зусилля Макрона цього тижня не будуть зведені нанівець одним телефонним дзвінком між Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним.

З огляду на відому мінливість підходу Трампа до питань, важливих для європейців, завжди існуватиме побоювання, що досягнуті успіхи можуть виявитися короткочасними.

"Те, що Трамп постійно змінює свою думку, – це реальність, у якій ми всі живемо", – зазначив європейський дипломат.

Нагадаємо, у спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Крім того, Макрон заявив, що всі лідери "Групи семи" погодилися з тим, що Росія не виявляє серйозної готовності до миру, а прем’єр Канади Марк Карні сказав, що позиція США щодо України стає "більш реалістичною".

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.