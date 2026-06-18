СМИ: на Трампа произвели впечатление фотографии Киево-Печерской лавры после удара РФ

Во время саммита G7 во Франции президент Украины Владимир Зеленский показал Дональду Трампу фотографии охваченной огнем Киево-Печерской лавры после российского удара.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказывают, что вид охваченных огнем золотых куполов и разрушений, нанесенных российским ударом, явно тронул президента США.

Собеседники почувствовали, что вмешательство Зеленского, вероятно, стало тем последним толчком, который заставил Трампа более решительно поддержать Украину в совместной декларации, принятой в среду.

"Я думаю, (он) был искренне тронут", – сказал чиновник из одной из стран G7.

Как отмечает издание, хотя фотографии демонстрировал Зеленский, именно президент Франции Эмманюэль Макрон как хозяин саммита спланировал этот ход и точно рассчитал, какой подход выбрать к американскому лидеру.

Хотя изначально ожидалось, что саммит во Франции окажется едва ли не провальным, Макрон в итоге совершил неожиданный прорыв, убедив Трампа и заставив его взять на себя обязательства по оказанию Киеву более значительной военной поддержки.

Эта дипломатическая победа была основана на многолетней работе над тем, как заискивать перед Трампом и подстраиваться под его приоритеты.

Когда дело дошло до того, чтобы склонить его на свою сторону в вопросе Украины, Макрон взял на себя лидерство во время ужина в понедельник вечером, где они адаптировали свои высказывания так, чтобы они перекликались с взглядом Трампа на мировую политику силы, представляя Украину как победителя, а Россию – как проигравшую на последнем этапе войны.

Во время ужина в понедельник с видом на Женевское озеро лидеры G7, руководствуясь стратегическими соображениями, щедро хвалили соглашение Трампа с Ираном.

"Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия… не может пересечь линию фронта и даже теряет территории. А Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и святыням", – сказал один из европейских дипломатов.

Главный посыл заключался в том, что Москва впадает в отчаяние и наносит неизбирательные удары.

Дипломаты отметили, что, конечно, нет никакой гарантии, что усилия Макрона на этой неделе не будут сведены на нет одним телефонным звонком между Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Учитывая известную изменчивость подхода Трампа к вопросам, важным для европейцев, всегда будет существовать опасение, что достигнутые успехи могут оказаться кратковременными.

"То, что Трамп постоянно меняет своё мнение, – это реальность, в которой мы все живём", – отметил европейский дипломат.

Напомним, в совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Кроме того, Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" согласились с тем, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру, а премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что позиция США в отношении Украины становится "более реалистичной".

По данным СМИ, президент США в кулуарах саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.