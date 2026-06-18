Рютте рассказал, о чем он беседовал с Зеленским в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, о чем беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот прибыл в Брюссель.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Утром 18 июня Рютте заявил, что когда Зеленский прибыл накануне в Бельгию, он принял украинского президента. Тогда генерального секретаря НАТО попросили рассказать, о чем они беседовали во время встречи.

По словам Рютте, они обсуждали те вопросы, о которых "обычно говорят", в частности – о войне.

"Украина действительно хорошо справляется. Мы видим отчеты о том, сколько российских потерь фиксируется каждый месяц. И, конечно, о том, как мы можем помочь Украине получить системы вооружения, системы противовоздушной обороны", – отметил он.

По словам Рютте, Зеленский был "в хорошем настроении".

"Он только что вернулся с саммита G7 – думаю, это была очень удачная встреча", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп после саммита G7 рассказал о "очень хороших беседах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне чрезвычайно высоких мировых цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.

Также американский президентпообещал рассмотреть запрос Украины относительно лицензий на ПВО.