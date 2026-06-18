В Эстонии ужесточили штрафы за недостаточное знание эстонского языка

Парламент Эстонии принял масштабные поправки в Закон о языке: от повышения штрафов за недостаточное знание эстонского языка до запрета дублирования большинства фильмов на русском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За принятие поправок проголосовали 59 депутатов, против не было никого.

Принятые поправки направлены на укрепление позиций эстонского языка в общественном пространстве, отметили в эстонском Министерстве образования и науки.

По словам вице-канцлера министерства Кайри Калдоя, закон необходимо было привести в соответствие с потребностями общества и рынка труда.

Согласно поправкам, требование по ведению делопроизводства на эстонском языке распространяется на все публично-правовые юридические лица, а также на волостные и городские собрания и управы.

Закон ужесточает меры принуждения: с 1 января 2027 года для юридических лиц максимальный размер штрафа составит до 9600 евро, а для физических лиц – до 1280 евро (сейчас – 640 евро).

Речь идет о случаях, когда человек занимает должность, для которой по закону необходим определенный уровень владения эстонским языком, но он этого уровня не имеет.

Однако штраф накладывается не сразу. Сначала Языковой департамент проводит проверку и выдает предписание: например, выучить язык до необходимого уровня, пройти обучение или сдать экзамен в определенный срок. Если лицо не выполняет предписание, тогда может быть наложено денежное взыскание.

Также упорядочены правила перевода фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах. Дублирование на иностранном языке теперь разрешено только для детских и семейных фильмов. Демонстрация материалов, изначально снятых на иностранном языке, по-прежнему разрешена, но они обязательно должны сопровождаться эстонскими субтитрами. Иностранные субтитры могут присутствовать одновременно с эстонскими.

В министерстве отметили, что подготовка поправок к закону продолжалась с 2023 года.

Сообщалось также, что в мае парламент Эстонии принял закон, согласно которому с начала 2027 года все призывники, поступающие на срочную службу, должны владеть эстонским языком минимум на уровне B1.

В свою очередь мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас начал сбор подписей под подготовленной им петицией, в которой предлагается связать выдачу вида на жительство в стране со знанием литовского языка.