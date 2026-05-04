Мер Вільнюса розпочав збір підписів за обов’язкове знання литовської мови для іноземців

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас на Кафедральній площі, поруч із Міністерством внутрішніх справ, розпочав збір підписів під підготовленою ним петицією, в якій пропонується пов’язати видачу дозволу на проживання в країні зі знанням литовської мови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Протягом останнього місяця я намагався достукатися до міністерства і поговорити з самим міністром на дуже важливу, на мій погляд, тему – ситуацію, що змінилася, з кількістю мігрантів у Литві, особливо у Вільнюсі. І запропонувати дійсно конструктивний захід – переглянути нашу чинну правову базу", – заявив мер журналістам у понеділок.

"На жаль, не вдалося отримати жодної позитивної відповіді від міністерства. У мене складається враження, що цю тему просто намагаються відкласти в довгу шухляду і вдавати, що нічого не відбувається. Тому сьогодні ми тут – протягом найближчого місяця будемо збирати підписи мешканців, щоб тема міграції все ж з’явилася на порядку денному уряду", – додав він.

Мер пропонує закріпити в законі вимогу для громадян країн поза межами ЄС продовжувати тимчасовий дозвіл на проживання в Литві після трьох років проживання лише за умови підтвердження знання литовської мови не нижче рівня A2.

У петиції міститься заклик до Міністерства внутрішніх справ та Сейму пов’язати продовження тимчасового дозволу на проживання зі знанням мови. Також установи просять встановити чіткі та якомога швидші терміни набрання чинності цими змінами.

"Лише пов’язавши знання мови з продовженням дозволів та створивши можливості для її вивчення, можна забезпечити ефективну імміграційну політику, необхідну всій Литві. Якщо Міністерство внутрішніх справ не вживе заходів, вивчення мови й надалі залишатиметься питанням доброї волі іноземців", – йдеться в документі.

Цю ідею Бенкунскас висунув ще у квітні й обіцяв звернутися з пропозицією до міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.

Той, своєю чергою, заявляв, що МВС забезпечує законну міграцію, тоді як інтеграція іноземців – знання мови та традицій – є відповідальністю Міністерства культури, Міністерства соціального захисту та праці, а також органів місцевого самоврядування.

На думку міністра, іноземці повинні володіти державною мовою після п’яти років проживання в Литві. Він також зазначив, що міністерство готує зміни до міграційної політики.

Збір підписів під петицією в різних місцях Вільнюса триватиме весь травень – як офлайн, так і онлайн.

У документі зазначається, що в останні роки в Литві, особливо у Вільнюсі, швидко зростає кількість мешканців іноземного походження, більшість з яких – не громадяни ЄС.

За даними Вільнюського самоврядування, у столиці проживає 79 тисяч іноземців, з них близько 63 тисяч – громадяни країн поза межами ЄС.

Як повідомлялося, у Литві мають терміново збільшити кількість годин викладання литовською мовою у школах нацменшин після відповідного рішення Вищого адміністративного суду.

А у столиці Естонії зросла кількість заявок на вступ до шкіл з естонською мовою навчання та зменшилась – до російськомовних шкіл, після того, як в останніх почався поступовий процес переходу на естонську мову навчання.

Серед російськомовних вчителів в Естонії, які у червні 2024 року складали мовний іспит з естонської у зв’язку з переходом шкіл на естонську мову освіти, успішно склали його лише п’ята частина.