Германия выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия уже в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

По его словам, Германия выделит средства на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны".

"Таким образом мы буквально каждую ночь и ежедневно спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем $200 млн", – сказал Писториус.

Кроме того, он отметил, что Германия поддержит программу Jumpstart, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot.

"Благодаря этому предусматривается закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы договорились также присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Итак, мы движемся вперед", – акцентировал глава Минобороны Германии.

Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы участвовать в финансировании закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.

Стоит отметить, что ранее лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Также писали, что правительство Нидерландов обязалось приобрести для Украины беспилотники и средства противовоздушной обороны на общую сумму 500 миллионов евро; половина этих средств будет выделяться через программу PURL.