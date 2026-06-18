Фінляндія придбає американські бомби для винищувачів F-35

Фінляндія придбає у США керовані бомби GBU-53 SDB II для своїх винищувачів F-35.

Про це йдеться в заяві фінського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Бомби SDB II доповнюють озброєння літаків F-35A для ударів "повітря-земля". Універсальні характеристики цих боєприпасів дозволяють завдавати точних ударів з середньої дальності, зокрема по рухомих цілях, у складних погодних умовах.

Розмір керованої бомби дозволяє одночасно розміщувати на винищувачі кілька таких боєприпасів.

"Ця закупівля доповнює раніше зроблене замовлення в рамках загальної програми закупівлі літаків F-35. Йдеться про новий рівень бойових можливостей, який зміцнить обороноздатність Фінляндії навіть у найскладніших умовах. Крилата бомба – це технічно досконалий продукт, який сприяє ефективному використанню літаків F-35 у складі системи оборони", – зазначає міністр оборони Антті Хяккянен.

Конгрес США надав дозвіл на продаж касетних бомб GBU-53 SDB II виробництва компанії Raytheon. Нинішня додаткова закупівля доповнює контракт на закупівлю за програмою Foreign Military Sales (FMS), укладений у 2023 році.

Окрім керованих бомб, закупівля охоплює інструкції та документацію, запасні частини та приладдя, транспортні послуги, а також послуги з навчання, ремонту та технічної підтримки, що надаються виробником і постачальником.

Нагадаємо, 12 червня Збройні сили Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатів.

Також повідомляли, що Бельгія має намір закупити крилаті ракети норвезького виробництва для своїх нових винищувачів F-35 на суму близько 700 млн євро.