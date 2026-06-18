Финляндия приобретет американские бомбы для истребителей F-35

Финляндия приобретет у США управляемые бомбы GBU-53 SDB II для своих истребителей F-35.

Об этом говорится в заявлении финского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Бомбы SDB II дополняют вооружение самолетов F-35A для ударов "воздух-земля". Универсальные характеристики этих боеприпасов позволяют наносить точные удары со средней дальности, в частности по движущимся целям, в сложных погодных условиях.

Размер управляемой бомбы позволяет одновременно размещать на истребителе несколько таких боеприпасов.

"Эта закупка дополняет ранее сделанный заказ в рамках общей программы закупки самолетов F-35. Речь идет о новом уровне боевых возможностей, который укрепит обороноспособность Финляндии даже в самых сложных условиях. Крылатая бомба – это технически совершенный продукт, который способствует эффективному использованию самолетов F-35 в составе системы обороны", – отмечает министр обороны Антти Хяккянен.

Конгресс США предоставил разрешение на продажу кассетных бомб GBU-53 SDB II производства компании Raytheon. Нынешняя дополнительная закупка дополняет контракт на закупку по программе Foreign Military Sales (FMS), заключенный в 2023 году.

Кроме управляемых бомб, закупка охватывает инструкции и документацию, запасные части и принадлежности, транспортные услуги, а также услуги по обучению, ремонту и технической поддержке, предоставляемые производителем и поставщиком.

Напомним, 12 июня Вооруженные силы Польши официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные у Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что Бельгия намерена закупить крылатые ракеты норвежского производства для своих новых истребителей F-35 на сумму около 700 млн евро.