У Польщі кажуть, що США зацікавлені у створенні військової бази на їхній території

В польському Міністерстві оборони заявили, що Сполучені Штати висловили зацікавленість у можливому створенні постійної військової бази США в Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю AP.

Ця заява польського посадовця пролунала на наступний день після того, як польський уряд схвалив заходи, що дозволяють розмістити таку постійну американську базу в Польщі.

Томчик зазначив, що ухвалена урядова постанова щодо бази є запрошенням для американців.

"Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни", – зазначив він.

На запитання щодо цих коментарів представники Міністерства оборони США у Вашингтоні відповіли, що не можуть повідомити нічого нового.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що поляки роблять усе, що в їхніх силах, аби створити таку постійну базу, але "рішення завжди залишатиметься за американцями".

Зазвичай у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців, більшість із яких перебуває там на ротаційній основі.

Польський уряд сподівається, що тисячі американських військовослужбовців будуть дислоковані на постійній основі.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.