В Польше говорят, что США заинтересованы в создании военной базы на их территории
В польском Министерстве обороны заявили, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в возможном создании постоянной военной базы США в Польше.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью AP.
Это заявление польского чиновника прозвучало на следующий день после того, как польское правительство одобрило меры, позволяющие разместить такую постоянную американскую базу в Польше.
Томчик отметил, что принятое правительственное постановление по базе является приглашением для американцев.
"Американцы заинтересованы в польском предложении разместить здесь постоянную базу, поскольку ее будут финансировать обе страны", – отметил он.
На вопрос относительно этих комментариев представители Министерства обороны США в Вашингтоне ответили, что не могут сообщить ничего нового.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что поляки делают все, что в их силах, чтобы создать такую постоянную базу, но "решение всегда будет оставаться за американцами".
Обычно в Польше дислоцируется около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.
Польское правительство надеется, что тысячи американских военнослужащих будут дислоцированы на постоянной основе.
Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.
44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, тогда как 40,9% высказываются против этой идеи.