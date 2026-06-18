В Польше говорят, что США заинтересованы в создании военной базы на их территории

В польском Министерстве обороны заявили, что Соединенные Штаты выразили заинтересованность в возможном создании постоянной военной базы США в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью AP.

Это заявление польского чиновника прозвучало на следующий день после того, как польское правительство одобрило меры, позволяющие разместить такую постоянную американскую базу в Польше.

Томчик отметил, что принятое правительственное постановление по базе является приглашением для американцев.

"Американцы заинтересованы в польском предложении разместить здесь постоянную базу, поскольку ее будут финансировать обе страны", – отметил он.

На вопрос относительно этих комментариев представители Министерства обороны США в Вашингтоне ответили, что не могут сообщить ничего нового.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что поляки делают все, что в их силах, чтобы создать такую постоянную базу, но "решение всегда будет оставаться за американцами".

Обычно в Польше дислоцируется около 10 тысяч американских военнослужащих, большинство из которых находится там на ротационной основе.

Польское правительство надеется, что тысячи американских военнослужащих будут дислоцированы на постоянной основе.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, тогда как 40,9% высказываются против этой идеи.