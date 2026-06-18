Уряд Італії не збирається забороняти соцмережі для дітей

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд не збирається ініціювати заборону на користування соцмережами для дітей.

Заяву очільниці італійського уряду наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав на тлі того, як в низці інших країн, зокрема у Великій Британії та Франції влада просуває заборону на соцмережі для дітей.

"Я не проти заборони на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років, але я також не переконана, що лише ця пропозиція може вирішити проблему, оскільки таку заборону можна легко обійти", – сказала Мелоні.

За її словами, заборона ризикує "частково перекласти проблему на сім’ї".

Мелоні також додала, що обмеження також можуть виявитися неефективними, якщо уряди не чинитимуть більшого тиску на платформи, щоб ті вживали заходів і "брали на себе відповідальність".

Нагадаємо, 15 червня британський прем’єр Кір Стармер оголосив, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Також у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.