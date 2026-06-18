Правительство Италии не собирается запрещать соцсети для детей

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство не собирается инициировать запрет на пользование соцсетями для детей.

Заявление руководительницы итальянского правительства приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал на фоне того, как в ряде других стран, в частности в Великобритании и Франции власти продвигают запрет на соцсети для детей.

"Я не против запрета на пользование социальными сетями для лиц в возрасте до 16 лет, но я также не убеждена, что только это предложение может решить проблему, поскольку такой запрет можно легко обойти", – сказала Мелони.

По ее словам, запрет рискует "частично переложить проблему на семьи".

Мелони также добавила, что ограничения также могут оказаться неэффективными, если правительства не окажут большего давления на платформы, чтобы те принимали меры и "брали на себя ответственность".

Напомним, 15 июня британский премьер Кир Стармер объявил, что в Британии запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

Также в Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет.