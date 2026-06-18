"Путін у відчаї": у Литві пояснили, навіщо посилили охорону стратегічних об'єктів

Посилення охорони стратегічних об’єктів у Литві пов’язано з можливістю того, що господар Кремля Владімір Путін, "перебуваючи у відчаї, може вжити певних заходів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас, якого цитує Delfi.

З огляду на посилення захисту об’єктів стратегічної інфраструктури у зв’язку з можливими провокаціями Росії в Литві, Вайкшнорас зазначив, що армія також виділила додаткові ресурси.

"Схоже, що десь Путін перебуває у відчаї. Ми, можливо, ще не знаємо, що він задумав, але він може щось готувати. І ці сигнали, які поки що є непрямими, змушують нас бути пильнішими", – заявив командувач армії Литви.

Він запевнив, що литовська армія завжди готова, має значні можливості, перебуває на чергуванні щодня і готова надати допомогу як у разі кризи, так і в разі будь-яких інших непередбачених обставин.

"Я думаю, що все більше уваги приділяється нашому суспільству, щоб воно не розслаблялося, знало, де ми знаходимося, в якому географічному положенні та хто наші сусіди", – зазначив Вайкшнорас.

11 червня стало відомо, що у Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури, через загрозу провокацій з боку Росії.

Крім того, Сейм Литви розпочав розгляд законопроєкту, який пропонує державі відшкодовувати збитки, завдані литовською армією або союзниками по НАТО в результаті законного застосування військової сили.