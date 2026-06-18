"Путин в отчаянии": в Литве объяснили, зачем усилили охрану стратегических объектов

Усиление охраны стратегических объектов в Литве связано с возможностью того, что хозяин Кремля Владимир Путин, "находясь в отчаянии, может принять определенные меры".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас, которого цитирует Delfi.

Учитывая усиление защиты объектов стратегической инфраструктуры в связи с возможными провокациями России в Литве, Вайкшнорас отметил, что армия также выделила дополнительные ресурсы.

"Похоже, что где-то Путин находится в отчаянии. Мы, возможно, еще не знаем, что он задумал, но он может что-то готовить. И эти сигналы, которые пока являются косвенными, заставляют нас быть более бдительными", – заявил командующий армии Литвы.

Он заверил, что литовская армия всегда готова, имеет значительные возможности, находится на дежурстве ежедневно и готова оказать помощь как в случае кризиса, так и в случае любых других непредвиденных обстоятельств.

"Я думаю, что все больше внимания уделяется нашему обществу, чтобы оно не расслаблялось, знало, где мы находимся, в каком географическом положении и кто наши соседи", – отметил Вайкшнорас.

11 июня стало известно, что в Литве расширили комплекс мер, направленных на повышение устойчивости критической инфраструктуры, из-за угрозы провокаций со стороны России.

Кроме того, Сейм Литвы начал рассмотрение законопроекта, который предлагает государству возмещать убытки, причиненные литовской армией или союзниками по НАТО в результате законного применения военной силы.